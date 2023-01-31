«Бенфика» до сих пор не хочет, чтобы Энцо Фернандес уходил в «Челси»

Минувшей ночью состоялся новый раунд переговоров по переходу хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, английская команда рассчитывала на существенный прорыв в данной ситуации, однако президент португальцев Руй Кошта всё ещё не дал добро на продажу «аристократам» 22-летнего аргентинца. Ожидается, что переговорный процесс возобновится сегодня, в последний день трансферного окна.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить за игрока более € 130,5 млн.



Энцо Фернандес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года, в нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.

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