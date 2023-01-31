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Криштиану Роналду разыграли, засунув ему еду в рот во время сна

Криштиану Роналду разыграли, засунув ему еду в рот во время сна
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Рикардо Регуфе, который, по различным сообщениям, является новым агентом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в одной из социальных сетей опубликовал видео, на котором разыграл звёздного футболиста.

Регуфе во время совместного перелёта с Роналду воспользовался моментом и во время сна нападающего попытался засунуть ему еду в рот. Криштиану не открывая глаз начал жевать.

Отметим, по сообщениям различных источников именно Рикардо Регуфе способствовал переходу Роналду в «Аль-Нарс». В социальной сети молодого человека есть несколько совместных фото с Криштиану.

За два проведённых официальных матча в составе «Аль-Насра» Роналду не отметился забитыми голами. Ранее футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».

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