Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Дасаев высказался о решении Михаила Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»

Ринат Дасаев высказался о решении Михаила Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»
Комментарии

Известный советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал решение главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова наказывать игроков команды штрафными санкциями за нецензурную брань.

«У каждого тренера свои критерии. Если Галактионов хочет, то пускай штрафует. Не вижу никаких проблем. Нас, например, не штрафовали. Да и мы нормально себя вели: руководство редко слышало от нас какой-нибудь мат, потому то почти не ругались.

Может ли футбол существовать без мата? Всё может быть без мата. Конечно, иногда в порыве эмоций может проскакивать. На самом деле всё зависит от человека — какой у него характер», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Новость по теме
Билялетдинов — о трансфере Конти: я думаю, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023