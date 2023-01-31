Ринат Дасаев высказался о решении Михаила Галактионова ввести штраф за мат в «Локомотиве»

Известный советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал решение главного тренера столичного «Локомотива» Михаила Галактионова наказывать игроков команды штрафными санкциями за нецензурную брань.

«У каждого тренера свои критерии. Если Галактионов хочет, то пускай штрафует. Не вижу никаких проблем. Нас, например, не штрафовали. Да и мы нормально себя вели: руководство редко слышало от нас какой-нибудь мат, потому то почти не ругались.



Может ли футбол существовать без мата? Всё может быть без мата. Конечно, иногда в порыве эмоций может проскакивать. На самом деле всё зависит от человека — какой у него характер», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.