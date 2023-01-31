«Рома» приобретёт хавбека «Аякса» Тадича, если Дзаньоло покинет клуб

«Рома» приобретёт полузащитника «Аякса» Душана Тадича, если хавбек Николо Дзаньоло покинет команду. Римляне уже согласовали с сербом контракт на 2,5 сезона, сообщает журналист Николо Скира.
В 19 матчах нынешнего розыгрыша первенства Нидерландов 34-летний Тадич забил за «Аякс» четыре гола и стал автором десяти результативных передач.
По последней информации, на Дзаньоло претендует «Лидс», игрок не против переезда в Англию.
Напомним, итальянец ранее отклонил предложение «Борнмута», несмотря на соглашение, достигнутое между двумя клубами. В связи с этим владелец римлян впал в ярость и грозил исключить футболиста из основного состава команды, если тот не согласится перейти в английский клуб. В это трансферное окно в услугах футболиста были заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл», но ни один из этих клубов так и не сумел или не попытался договориться о трансфере Дзаньоло.
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- 31 января 2023
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