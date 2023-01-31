Иван Сергеев: мечта о Европе остаётся. Но с 2020 года туда ни разу не звали
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Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился мыслями о возможном переходе в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов.
«Всегда хочется большего. Цель и мечта поиграть в топ-лигах Европы остается. Думаю, такое желание не только у меня. Понятно, что сейчас с этим трудная ситуация. Да и я полностью счастлив в «Зените». Звали ли за границу хотя бы раз с 2020 года? Нет, не звали», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
27-летний Сергеев перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 10 января 2022 года. В текущем сезоне за «Зенит» нападающий провёл 22 матча во всех турнирах забил девять мяч и ещё пять раз ассистировал партнёрам. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
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