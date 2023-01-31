«Надеемся, что он полностью заменит Пиняева». Осинькин — о подписании аргентинца Гарре

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о подписании аргентинского нападающего Бенхамина Гарре.

«Спортивный отдел предложил Гарре в то время, когда мы начали понимать, что Пиняев уходит. Сначала мы искали кандидатов на российском рынке, но это было сложно, поэтому обратились к южноамериканскому. Гарре был одним из кандидатов, мы его выбрали как наиболее лучшего. Понимаем его характеристики, думаем, что он впишется в нашу игру. Надеемся, что он полностью заменит одного из ушедших футболистов. Не Глушенкова, а Пиняева», — сказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

22-летний Гарре начал карьеру в аргентинском «Велесе». С 2016 по 2020 год был игроком структуры «Манчестер Сити». Позднее выступал за «Расинг» и «Хуракан».