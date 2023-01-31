Осинькин: в «Спартаке» Рассказов попал в психологическую яму, но это качественный игрок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал подписание экс-защитника «Спартака» Николая Рассказова.
«Очень трудно отыграть футбольный сезон с двумя игроками. Вот у нас тоже было три футболиста, третий был Фернандо Констанца (Двое других — Юрий Горшков и Гленн Бейл. — Прим. «Чемпионата»), который восстановился только к концу октября. Сейчас он восстановился, но есть травмированные Денис Якуба и Дмитрий Иванисеня, поэтому Фернандо мы рассматриваем как опорного полузащитника.
Николай Рассказов — качественный игрок по российским меркам. Он попал в определённую психологическую яму в «Спартаке». Мы надеемся, что он сможет выйти из неё. Очень важно, чтобы психологически мы ему подошли. «Спартак» — очень сложный клуб, но качества у Николая есть, мы уже увидели, какой у него потенциал. Мы хотим раскрыть его качества. У нас неплохая конкуренция, надеемся, что она поможет стать нам лучше. Никому место не гарантировано», — рассказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
- 31 января 2023
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