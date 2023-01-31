Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер может продолжить карьеру в «Фенербахче»

«Фенербахче» попытается приобрести защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, сообщает A Spor.



Защитник в текущем сезоне потерял место в стартовом составе и провёл только 14 матчей во всех турнирах. По информации источника, он не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, поэтому чемпионы Англии не будут препятствовать уходу игрока.



Сам Уолкер не против начать новый этап в карьере. Ожидается, что «Фенербахче» сделает предложение по крайнему защитнику в размере € 6-7 млн. В команде рассчитывают, что переход титулованного футболиста поможет ей конкурировать с «Галатасараем» за чемпионским титул в текущем сезоне первенства Турции.



Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2024 года. За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года.

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