Осинькин рассказал о впечатлениях от работы с лучшим бомбардиром РПЛ Писарским

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал процесс адаптации Владимира Писарского к футболу самарской команды.

«Владимир сейчас адаптируется, он достаточно зависимый футболист. Ему требуется помощь партнёров, он должен чувствовать их. Его основное место работы — чужая штрафная площадь. Мы пытаемся встраивать его в наши процессы, где бы он финишировал любые атакующие действия. Писарский растёт и привыкает к нашим требованиям. Страсть и горящие глаза, которыми он заставляет мяч встречаться с собой в штрафной, мы надеемся на игру такого плана», — рассказал Осинькин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

Владимир Писарский первую часть сезона провёл в составе «Оренбурга», где в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Нападающий лидирует в списке бомбардиров турнира.