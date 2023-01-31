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Источник: «Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за Крала

Источник: «Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за Крала
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Московский «Спартак» до сих пор не получил от «Вест Хэма» оставшуюся часть денег за аренду чешского полузащитника Алекса Крала, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, даже после обращения красно-белых в трибунал ФИФА о взыскании задолженности «Вест Хэм» не вышел на связь с руководством «Спартака».

Напомним, сумма, которую «молотобойцы» должны российскому клубу за аренду футболиста, составляет примерно € 5 млн. «Вест Хэм» давно отправил деньги на счёт футбольной ассоциации Англии, которая из-за политической ситуации отказалась переводить средства в банки на территории России. Средства были возвращены «Вест Хэму», после чего ситуация застопорилась.

Алекс Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год, после чего отправился в аренду в «Вест Хэм». Сейчас 24-летний чешский полузащитник на правах аренды играет за немецкий «Шальке».

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