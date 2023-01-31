Источник: «Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за Крала

Московский «Спартак» до сих пор не получил от «Вест Хэма» оставшуюся часть денег за аренду чешского полузащитника Алекса Крала, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, даже после обращения красно-белых в трибунал ФИФА о взыскании задолженности «Вест Хэм» не вышел на связь с руководством «Спартака».

Напомним, сумма, которую «молотобойцы» должны российскому клубу за аренду футболиста, составляет примерно € 5 млн. «Вест Хэм» давно отправил деньги на счёт футбольной ассоциации Англии, которая из-за политической ситуации отказалась переводить средства в банки на территории России. Средства были возвращены «Вест Хэму», после чего ситуация застопорилась.

Алекс Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год, после чего отправился в аренду в «Вест Хэм». Сейчас 24-летний чешский полузащитник на правах аренды играет за немецкий «Шальке».