«Не читаю и не смотрю». Сергеев – о реакции на критику нападающих «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как относится к критике форвардов команды.
«Хочется быть лучше. Прибавлять нужно во всём. Сейчас такая ситуация, у меня неплохая статистика. Но не обращаю на это внимания. Для меня главное – победа команды. Понятно, что от нападающих ждут больше голов. Будем становиться лучше.
Задевает ли критика? А я не читаю и не смотрю. Мне сложно комментировать это. Но каждый имеет право на своё мнение.
Мне комфортно взаимодействовать с нашими бразильцами. А что касается игрового времени, то это определяет тренер. Думаю, в любом случае на поле выходит сильнейший. Я понимаю, что у нас с Маттео не так много голов как хотелось бы. Но хорошо, что такой сезон проводит Малком. Значит, нам надо ещё больше работать и становится лучше», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Сергеев в текущем розыгрыше РПЛ в 15 матчах поразил ворота соперника шесть раз и отдал четыре результативные передачи. Его партнёр по атаке Матео Кассерра в 14 играх отдал три голевых паса.
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