Слуцкий рассказал, что Талалаев стал причиной срыва трансфера Дзюбы в «Торпедо»

Российский специалист Леонид Слуцкий объяснил решение нападающего Артёма Дзюбы не переходить в «Торпедо».
«Я говорил с Артёмом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, странно предлагать Артёму Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения. Оно было озвучено от «Торпедо» Артёму, он обсуждал с семьёй и готовился к различным вариантам — но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве…
Это было воспринято как просмотр, но всё-таки Артём Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в «Торпедо» на просмотр. Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ. Мне кажется, Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше. У него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение.
С «Торпедо» всё было обговорено, и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всё и закончилось», — рассказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
34-летний Дзюба находится без команды с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». До этого нападающий семь лет выступал в составе «Зенита».
- 31 января 2023
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