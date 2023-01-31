Черышев: в «Венеции» спрашивают про Россию, но мне сложно ответить. Не вступаю в полемику

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о процессе адаптации в итальянском клубе, а также ответил, обсуждает ли с партнёрами по команде текущую ситуацию в мире.



«Как прошел обет посвящения в новички? Все новобранцы пели песни. Такой обычай во многих командах, так что сильно я не удивился. Выбрал испанскую песню Despasito — ее уже лет пять везде крутят, наизусть знают, поэтому не стал ничего лишнего придумывать. Встретили хорошо. Ребята постоянно спрашивают про жизнь в Испании, про местный футбол. Про «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и, разумеется, про Криштиану Роналду. В общем, про все.



Сейчас уже общаюсь на итальянском языке. Я уже практически всё понимаю и пытаюсь говорить. За достаточно короткий период сделал большой прогресс в языке. Ребята даже удивляются, думают, что я учил итальянский раньше. Но на самом деле он просто похож на испанский, поэтому мне легче. Слушаю, повторяю, так и живём.



Не было ли проблем в общении из-за моей национальности? Нет, абсолютно. Относятся ко мне без всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске. В полемику не вступаю», — приводит слова Черышева Sport24.

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