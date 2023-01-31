Канчельскис: Галактионов устраивает в «Локо» детский сад. Он сам никогда не матерится?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на решение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за использование футболистами железнодорожников нецензурной лексики.



«Галактионов сам не матерится никогда? Какой сумасшедший человек может ввести такие правила, тем более в футболе! Только идиоты или бараны. Все матерились, все матерятся и все будут матерится. Поэтому детский сад, который он в «Локомотиве» устраивает — это его понятие. Пускай Галактионов занимается своим детским футболом. Все матерятся и будут материться по жизни. Наверное, ему нужно в детскую футбольную школу пойти — учить детей, чтобы они не матерились (смеётся)», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Железнодорожники после 17 матчей текущего сезона РПЛ занимают лишь 14-ю строчку, опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета, на один балл.