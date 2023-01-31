Рапопорт: в запасе «ПСЖ» Малком может потерять всё, что набрал в последние годы в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Малком, на мой взгляд, сейчас должен четко понимать: если он имеет шансы заиграть там в основном составе, то, конечно, надо идти. Если таких шансов у него 50 на 50, то, думаю, рисковать пока не стоит. Чтобы не получилось, как в «Барселоне». Хотя за эти годы в «Зените» он, безусловно, прибавил. В «ПСЖ» есть Месси, Мбаппе, но Малком тоже свой кусок времени наверняка будет получать, возможно, это надо дополнительно оговаривать. Но лично я сейчас твердо не уверен, что он будет там играть. Точнее, будет, но не в основной обойме. При этом, «ПСЖ» — богатый клуб, который может сохранить ему зарплату. Так что, повторюсь, весь вопрос в игровом времени, будет ли у него хотя бы процентов 70. Тогда надо идти. Если не будет — он может потерять все, что набрал за последние годы в «Зените».

Потеряет ли «Зенит» от его ухода? Пока мы не играем в Европе, ничего страшного. Обойдемся без него. Есть люди — тот же Мостовой, который не всегда играет. Да и вообще можно дать дорогу молодым — вот сейчас на сборах выходил молодой Козлов, гол забил в контрольном матче, мальчик очень одаренный», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.