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Скира: защитник киевского «Динамо» Забарный перешёл в «Борнмут» за € 27 млн

Скира: защитник киевского «Динамо» Забарный перешёл в «Борнмут» за € 27 млн
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Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный подписал пятилетний контракт с английским «Борнмутом», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит € 27 млн.

Забарный – воспитанник киевского «Динамо». В текущем сезоне он провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

«Борнмут» располагается на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ. Английский клуб находится в зоне вылета, набрав 17 очков в 20 матчах. При этом столько же баллов имеет и «Вулверхэмптон», который расположился строчкой выше, но имеет преимущество над «вишнями» по дополнительным показателям, а группа из трёх команда имеет по 18 очков.

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