Источник: «Торпедо» интересуется японцем и колумбийцем из чемпионата Латвии

Японский полузащитник Дайсуке Йокота и колумбийский вингер Камило Мена могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах двух футболистов латвийской «Валмиеры» заинтересовано московское «Торпедо», информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, сумма трансфера Мены может составить € 1,3 млн, а Йокоты – € 300 тыс. Трансфер японца может обойтись «Торпедо» достаточно дёшево в связи с тем, что контракт игрока с «Валмиерой» истекает через полгода, и клуб готов отпустить его по сниженному ценнику.

Отмечается, что оба футболиста готовы к переезду в Россию. В минувшим сезоне Мена стал третьим бомбардиром чемпионата Латвии (14 голов и 14 ассистов). Йокота также неплохо проявил себя (восемь голов, 10 ассистов). «Валмиера» стала чемпионом страны.