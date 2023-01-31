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Масалитин: Гайч не вписывался в модель ЦСКА. Отдать его в «Верону» — лучший вариант

Масалитин: Гайч не вписывался в модель ЦСКА. Отдать его в «Верону» — лучший вариант
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уходе форварда армейцев Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».

«Не считают его уход потерей для ЦСКА. Вполне нормальная ситуация — он не имел постоянное игровое время. Гайч не вписывался в модель в ЦСКА.

Поэтому лучшим вариантом было отдать его в аренду в «Верону», потому что надо хоть какую-то часть денег вернуть. Возможно, там он себя почувствует, раскроется и ЦСКА его продаст», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведёт в «Вероне» остаток сезона, после чего итальянцы смогут выкупить права на футболиста. Перед уходом он продлил контракт с москвичами на полгода.

Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

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