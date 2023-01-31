Сергеев: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»? Не воспринимаю его отдельно от остальных

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о ближайшем преследователе сине-бело-голубых в турнирной таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, московском «Спартаке».



«Все команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, конкуренты. Но не надо смотреть на них, нужно отталкиваться от своей игры. Если будем побеждать, нас никто не догонит. Не воспринимаю «Спартак» отдельно от всех остальных, одинаково ко всем готовимся», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» набрал 42 очка после 17 матчей РПЛ и потерпел всего одно поражение в первой части чемпионата России. «Спартак», расположившийся на второй позиции, набрал на шесть очков меньше. Замыкает первую тройку «Ростов» (35).