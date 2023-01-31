Михаила Мудрика обвинили в расизме за исполнение песни. Пришлось вмешаться агенту

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик подвергся обвинениям в расизме из-за песни, которую он исполнил для своих соцсетей летом 2022 года. Украинец исполнил трек исполнителя Lil Baby под названием «Freestyle», в котором неоднократно используется слово «нигер». В дело пришлось вмешаться агенту футболиста.
«Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил, выложив это видео в тикток в июле прошлого года. Хотя Михаил лишь хотел исполнить песню, он глубоко сожалеет о своём решении и от всего сердца признаёт, что это было неуместно. Видео уже удалено», — приводит слова агента The Sun.
22-летний Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года за € 70+30 млн. Он успел сыграть 35 минут в матче с «Ливерпулем» (0:0).
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:
- 31 января 2023
-
13:20
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
13:02
-
12:52
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:22
-
12:16
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:32
-
10:30