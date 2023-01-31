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Михаила Мудрика обвинили в расизме за исполнение песни. Пришлось вмешаться агенту

Михаила Мудрика обвинили в расизме за исполнение песни. Пришлось вмешаться агенту
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Нападающий «Челси» Михаил Мудрик подвергся обвинениям в расизме из-за песни, которую он исполнил для своих соцсетей летом 2022 года. Украинец исполнил трек исполнителя Lil Baby под названием «Freestyle», в котором неоднократно используется слово «нигер». В дело пришлось вмешаться агенту футболиста.

«Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил, выложив это видео в тикток в июле прошлого года. Хотя Михаил лишь хотел исполнить песню, он глубоко сожалеет о своём решении и от всего сердца признаёт, что это было неуместно. Видео уже удалено», — приводит слова агента The Sun.

22-летний Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года за € 70+30 млн. Он успел сыграть 35 минут в матче с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
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