Ду Кейрос: переход в «Зенит» будет отличным для моей семьи в финансовом плане

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» будущим летом, рассказал, как принял решение о переходе в российский клуб.
«Это хорошее предложение для меня. Кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианса», он спросил меня, хочу ли я перейти в «Зенит». Я увидел цифры в контракте – они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтиансе», буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут. Я продолжу усердно работать», — приводит слова Ду Кейроса Lance.
Напомним, Ду Кейрос и защитник «Коринтианса» Роберт Ренан стали игроками «Зенита» в результате обмена. К бразильской команде на постоянной основе присоединился форвард Юри Алберто.
- 31 января 2023
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