Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворит иск московского футбольного клуба о взыскании с бывшего гендиректора Шамиля Газизова 92 млн рублей.
«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей», — приводит слова Завьяловой информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что сам Газизов отказался комментировать ситуацию.
Специалист занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/2021. При этом у «Спартака» были ответные претензии к Шамилю, который якобы незаконно выплатил себе деньги от имени клуба.
- 31 января 2023
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