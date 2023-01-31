Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворит иск московского футбольного клуба о взыскании с бывшего гендиректора Шамиля Газизова 92 млн рублей.

«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей», — приводит слова Завьяловой информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что сам Газизов отказался комментировать ситуацию.

Специалист занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/2021. При этом у «Спартака» были ответные претензии к Шамилю, который якобы незаконно выплатил себе деньги от имени клуба.