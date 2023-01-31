«Никаких компенсаций не будет». Слуцкий — о словах УЕФА по иностранцам «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на примере казанской команды объяснил работу правила ФИФА в отношении российских клубов, а также рассказал об исходах исков по этому делу.
«Очень много вводных. Например, если у условного Хаджикадунича остаётся полгода или год контракта — одна история. Он точно понимает, что ему на год разрешили приостановить, тогда он может рисковать. У кого длинный контракт, и сейчас ты уходишь на год, а тебе потом, возможно, придётся взаимодействовать с клубом — другая история. Каждая зависит от длины контракта, статуса игрока, позиции агентов и клубов.
По всем тем искам, что мы с «Рубином» подавали в УЕФА, нам сказали: «Ребята, извините, курите бамбук. Никаких компенсаций не будет». Думаю, то же самое скажут и «Ростову» по истории с Хаджикадуничем», — сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
- 31 января 2023
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