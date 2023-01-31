Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о продолжении карьеры Артёма Дзюбы

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о будущем экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который после расторжения контракта с турецкой «Аданой» пребывает в статусе свободного агента.
«Он классный футболист. Уверен, что найдёт команду. Думаю, это вопрос времени. Но не знаю, как у него дела сейчас. Мы не общались после его ухода», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
34-летний Дзюба находится без команды с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород», предлагающем ему контракт до конца сезона. Также к футболисту проявлял интерес другой клуб РПЛ, «Торпедо», но стороны не сумели договориться.
- 31 января 2023
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