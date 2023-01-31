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Леонид Cлуцкий объяснил, почему Малкому нецелесообразно уходить в «ПСЖ» на правах аренды

Леонид Cлуцкий объяснил, почему Малкому нецелесообразно уходить в «ПСЖ» на правах аренды
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался на тему интереса «ПСЖ» к нападающему «Зенита» Малкому. Сообщалось, что французский клуб хотел арендовать 25-летнего футболиста без права выкупа.

Представим, что «ПСЖ» берёт его в аренду. Неизвестно, оставят ли его после аренды или нет. Контракт с «Зенитом» действует до 2027 года. Зачем ему сейчас ругаться с «Зенитом», бить тарелки в клочья и уходить на три месяца в «ПСЖ»? Потом с «Зенитом» всё это склеивать. Зачем ему это нужно, если «ПСЖ» конкретно не говорит, что заключит с ним полноценный контракт?

Понятно, что он, наверное, хотел бы перейти, но боится рисков, которые могут возникнуть, если клубы между собой не договорятся, — сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

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