ЦСКА объявил об уходе защитника Дмитрия Каптиловича

Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович покинул команду и продолжит карьеру в клубе «Звезда» из Санкт-Петербурга, выступающего во Второй лиге. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале.

«Дмитрий Каптилович покинул ПФК ЦСКА. Выпускник Академии ПФК ЦСКА продолжит свою карьеру в питерской «Звезде», выступающей во Второй лиге. Желаем Дмитрию успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении.

19-летний Каптилович в общей сложности принял участие в 61 матче за команды структуры ЦСКА, в том числе в двух матчах Кубка России в сезоне-2021/2022 за первый состав. За это время он забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 20 матчей в Подгруппе 1 Второй лиги «Звезда» занимает в турнирной таблице второе место. Она набрала 41 очко и отстаёт от лидирующего «Ленинградца» на 10 очков.