Галактионов: у Игнатьева в какой-то момент переключился тумблер профессионализма

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о профессиональном росте Ивана Игнатьева. Тренер подчеркнул, что у нападающего действительно изменилось в лучшую сторону отношения к футболу.
«Мы видим, как ведет себя игрок, как относится к своему делу, режиму дня и так далее. Действительно, у него в какой‑то момент некий тумблер переключился с точки зрения профессионализма. Надеюсь, вся его работа не пройдет даром, и Ваня сделает шаг вперед.
Игнатьев — один из тех нападающих, который от природы наделен такими феноменальными качествами, как взрывная скорость, открывание за спину, атака на пространстве. Я отлично помню его по «Краснодару», когда он был стержневым игроком команды», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Напомним, Иван Игнатьев выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
- 31 января 2023
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