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Ду Кейрос: Юри Алберто рассказал мне, насколько хорошо всё устроено в «Зените»

Ду Кейрос: Юри Алберто рассказал мне, насколько хорошо всё устроено в «Зените»
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Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» будущим летом, рассказал, что обсуждал с экс-нападающим сине-бело-голубых Юри Алберто переход в российский клуб.

«Я разговаривал с Юри, он мне рассказал, как всё устроено в клубе, насколько хороша структура «Зенита», а также говорил о Санкт-Петербурге. Думаю, в новой команде я буду прогрессировать», — приводит слова Ду Кейроса Lance.

Напомним, Ду Кейрос и защитник «Коринтианса» Роберт Ренан стали игроками «Зенита» в результате обмена. К бразильской команде на постоянной основе присоединился форвард Юри Алберто, который до этого выступал в «Коринтиансе» на правах аренды.

«Зенит» после 17 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 42 балла.

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