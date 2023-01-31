Ду Кейрос: Юри Алберто рассказал мне, насколько хорошо всё устроено в «Зените»
Поделиться
Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» будущим летом, рассказал, что обсуждал с экс-нападающим сине-бело-голубых Юри Алберто переход в российский клуб.
«Я разговаривал с Юри, он мне рассказал, как всё устроено в клубе, насколько хороша структура «Зенита», а также говорил о Санкт-Петербурге. Думаю, в новой команде я буду прогрессировать», — приводит слова Ду Кейроса Lance.
Напомним, Ду Кейрос и защитник «Коринтианса» Роберт Ренан стали игроками «Зенита» в результате обмена. К бразильской команде на постоянной основе присоединился форвард Юри Алберто, который до этого выступал в «Коринтиансе» на правах аренды.
«Зенит» после 17 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 42 балла.
Комментарии
- 31 января 2023
-
13:20
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
13:02
-
12:52
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:22
-
12:16
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:32
-
10:30
Партнерский контент