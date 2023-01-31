Иван Сергеев: У Алипа есть все качества для игры в основе «Зенита»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о защитнике сине-бело-голубых Нуралы Алипе.



«Конечно. Он хороший футболист. Так ещё и левоногий. Постоянно вызывается в сборную. У него есть все качества и задатки для игры в основе. Человеческие качества у него тоже на высоком уровне. Мы хорошо втроём общаемся. У них с Чистяковым конкуренция ещё, но это не мешает», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Нуралы Алип провёл за сине-бело-голубых семь встреч, в которых получил одну жёлтую карточку.

27-летний Сергеев перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 10 января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил девять мячей и ещё пять раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.