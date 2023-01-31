Фабрицио Романо: Жоржиньо переходит из «Челси» в «Арсенал» за € 13,5 млн
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдёт в лондонский «Арсенал» за € 13,5 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянец бразильского происхождения согласовал условия личного контракта с «канонирами» и подпишет соглашение до 2024 года. «Челси» принял предложение принципиального соперника, в скором времени стороны подпишут необходимые документы. Ключевым фактором, который убедил Жоржиньо согласиться на переход, стал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги игрок провёл за «синих» 18 матчей, в которых забил два гола. Его контракт с нынешней командой истекает будущим летом.
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