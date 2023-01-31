Соломатин: чего к этому Гайчу прицепились? Был бы он нужен ЦСКА, никто бы его не отдал

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал уход форварда армейцев Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».

«Чего к этому Гайчу прицепились? Сколько он матчей вообще отыграл у нас? Ушёл в «Верону» и ушёл. Чего на этом Гайче делать такой акцент? Естественно, это не потеря. Если бы он был нужен ЦСКА, никто бы его не отдал в аренду», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведёт остаток сезона в «Вероне», после чего итальянцы смогут выкупить права на футболиста. Перед уходом он продлил контракт с москвичами на полгода.



Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи в 30 матчах.