Шалимов: по финансам Малком хорошо чувствует себя в «Зените». В «ПСЖ» нет премиальных

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак подтвердил факт интереса парижан, но подчеркнул, что конкретных предложений по Малкому нет.

«Вроде бы говорили, что если бы предложили полноценный трансфер, тогда «Зенит» мог бы подумать. А они предлагали аренду. Думаю, по финансам Малком хорошо себя здесь чувствует. Премиальных в «ПСЖ» нет, тем более что выиграть [борьбу за] место в составе там сложно.

Понятно, что это «ПСЖ», но сидеть на лавке не хочется любому игроку, тем более такому, как Малком. Сидеть на лавке в «ПСЖ» или играть в «Зените» — наверное, правильный выбор», — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».