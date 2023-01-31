«Бенфика» определилась с заменой Фернандесу, если Энцо уйдет в «Челси» за € 120 млн

Полузащитник «Бока Хуниорс» Алан Варела входит в сферу интересов «Бенфики». Португальский клуб может подписать 21-летнего футболиста, если согласует продажу Энцо Фернандеса в «Челси» за € 120 млн. Об этом сообщает ESPN. Cумма отступных за Варелу составляет € 15 млн.

По сведениям источника, «Бенфика» также рассматривает возможность подписания Оркана Кекчу из «Фейеноорда» и Давиде Фратесси из «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет закрыть сделку по 22-летнему Фернандесу в зимнее трансферное окно, чтобы не столкнуться с конкуренцией за его подписание по окончании сезона. Сумма выкупа аргентинца — € 120 млн, и «Бенфика» не собирается продавать лучшего молодого футболиста ЧМ-2022 дешевле.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: