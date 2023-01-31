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Дьяков: сейчас команды второй восьмёрки начнут завозить в РПЛ десятисортных иностранцев

Дьяков: сейчас команды второй восьмёрки начнут завозить в РПЛ десятисортных иностранцев
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Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями и впечатлениями от зимних трансферов клубов РПЛ. Также Дьяков высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой, который до сих пор находится без команды после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

«Не думаю, что что‑то может бахнуть и что стоит ждать каких‑то громких трансферов. Как обычно, сейчас команды второй восьмёрки начнут завозить каких‑то десятисортных иностранцев. Возможно, увидим каких‑нибудь представителей африканского футбола. Не жду чего‑то интересного.

Вопрос по Дзюбе остаётся открытым. Думаю, он сам ищет какой‑то хороший вариант. Тут сложно комментировать. Вряд ли у него стоит во главе финансовый вопрос. Он поиграл на хорошем уровне и на хороших контрактах, денег заработал. В его возрасте и положении важно играть, забивать голы, бить непобитые рекорды, поэтому уверен, что он не завышает требования по зарплате», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

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