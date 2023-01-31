Галактионов ответил на вопрос о совмещении работы в «Локо» и молодёжной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о продолжении совмещения работы в клубе и молодёжной сборной России, с которой у специалиста завершился контракт. По словам наставника, решение о дальнейшем совмещении должностей будут принимать руководители РФС и «Локомотива».
«Правда ли, что я не смогу совмещать должности в «Локо» и молодёжной сборной, с которой истёк контракт? Контракт действительно завершился. Что касается вашего вопроса — нет, это не так. Мне точно несложно совмещать, потому что весь процесс существования молодежной сборной у нас уже выстроен за прошедшие пять лет. Сборы молодёжки проходят в окна под международные матчи, когда многие игроки разъезжаются в национальные команды. Как правило, в клубе все получают выходные. В том же «Пари НН» мы за всё время пропустили два тренировочных занятия, так что это не критично. Поэтому дальше решение о задачах, целях и формировании молодёжной сборной России примут руководители Российского футбольного союза и «Локомотива».
Представители тренерского штаба, которые находится на контракте в РФС, делегированы смотреть кандидатов в молодёжную сборную. Они постоянно делают аналитические отчёты, расписывают определённые планы, следят за двигательной активностью. Поэтому всю необходимую информацию имеем в полном объёме», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
- 31 января 2023
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