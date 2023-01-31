Валерий Непомнящий — об уходе Гайча: не велика потеря для ЦСКА. Чалов в полном порядке!

Известный тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что уход форварда ЦСКА Адольфо Гайча в «Верону» не станет большой проблемой для армейцев.



«Думаю, что Гайч не заслужил к себе столько внимания и уважения. Его нельзя назвать незаменимым. Он играл слишком мало и не слишком успешно. Не велика потеря для ЦСКА. У армейцев есть великолепный Чалов. Только я боюсь, что это единственный форвард, который есть в клубе. Но Федя в полном порядке, прилично играет! Особенно мне понравилось как он выступал осенью, молодец», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведёт в «Вероне» остаток сезона, после чего итальянцы смогут выкупить права на футболиста. Перед уходом он продлил контракт с москвичами на полгода.



Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч в 30 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.