Яровинский — об уходе из «Рубина»: разошлись по обоюдному согласию, иллюзий не питал

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал подробности своего ухода из казанского клуба. По его словам, сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон и функционер не испытывает обиды на руководство клуба.



«Мы разошлись по обоюдному согласию. Я понимал, что приходит новое руководство, у которого своё видение процесса. Если с другом поругался, пытаешься выяснить причины. Но, если дело касается работы, очевидно, что при смене руководства приходит новый менеджмент.



Есть ли у меня ощущение несправедливости? Абсолютно нет. Оно может быть, только когда тебя обидели или оскорбили. Я же не маленькая девочка. Я взрослый мужчина, который давно в футболе и знает, как всё происходит. Никаких иллюзий не питал», — приводит слова Яровинского Sport24.