«Манчестер Юнайтед» отдал 19-летнего форварда Чарли Макнилла в аренду «Ньюпорту»

19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Чарли Макнилл проведёт оставшуюя часть сезона в клубе Лиги 2 (третий по значимости дивизион Англии) «Ньюпорте». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Нападающий в текущем сезоне выступал за молодёжную команду манкунианцев, провёл в общей сложности 20 матчей, забил шесть мячей и стал автором двух результативных передач. Он тренировался с основной командой «Юнайтед» на зимнем сборе в Испании и провёл 45 минут в товарищеском матче с «Кадисом».
Команда Эрика тен Хага занимает четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 20 матчах 39 очков. В Лиге Европы коллективу из Манчестера предстоит противостояние с «Барселоной».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 31 января 2023
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