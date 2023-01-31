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«Манчестер Юнайтед» отдал 19-летнего форварда Чарли Макнилла в аренду «Ньюпорту»

«Манчестер Юнайтед» отдал 19-летнего форварда Чарли Макнилла в аренду «Ньюпорту»
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19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Чарли Макнилл проведёт оставшуюя часть сезона в клубе Лиги 2 (третий по значимости дивизион Англии) «Ньюпорте». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Нападающий в текущем сезоне выступал за молодёжную команду манкунианцев, провёл в общей сложности 20 матчей, забил шесть мячей и стал автором двух результативных передач. Он тренировался с основной командой «Юнайтед» на зимнем сборе в Испании и провёл 45 минут в товарищеском матче с «Кадисом».

Команда Эрика тен Хага занимает четвёртую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 20 матчах 39 очков. В Лиге Европы коллективу из Манчестера предстоит противостояние с «Барселоной».

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