«Концентрировались на себе». Сергеев – о победе над «Аль-Биддой» со счётом 9:0

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал результат контрольной встречи, в котором сине-бело-голубые забили катарскому клубу «Аль-Бидда» девять безответных мячей. Сам Сергеев трижды поразил ворота соперника.
«Это были команды второго дивизиона Катара. Не хочется концентрироваться на их уровне, все умеют играть в футбол. Мы концентрировались на себе. Игры проходили под нагрузками. Хорошо, что забили много мячей. Важно быстро почувствовать вкус победы. Мы получили нужную нагрузку – это самое главное.
У меня три мяча в первой встрече? Конечно, здорово ловить кураж. Но главное – победа. Впереди второй сбор, там много игр. Важно правильно распределить нагрузку», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 31 января 2023
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