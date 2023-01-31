Кэролл нанёс Эриксену серьёзную травму. Кристиан может больше не сыграть в этом сезоне
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выбыл на долгий срок из-за травмы лодыжки, которую нанёс ему форвард «Рединга» Энди Кэрролл в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1). По предварительной оценке, датчанин вернётся в строй не раньше конца апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
30-летний Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В 31 матче во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Энди Кэрролл получил за тот фол жёлтую карточку. В итоге англичанин был удалён с поля за две жёлтые.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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