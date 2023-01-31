Черышев: когда Аргентина на ЧМ проиграла Саудовской Аравии, вспомнил пример Испании в 2010

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины.



«Смотрел ли чемпионат мира? Разумеется. Больше всего, конечно, понравился финал: такую интригу нарочно не придумать. Ещё запомнился матч Нидерланды — Аргентина. Голландцы сотворили нереальный камбэк! В итоге не получилось, но гол после розыгрыша штрафного — просто шедевр.



За кого болел? Хотел, чтобы мировое первенство выиграл Месси. Он выдал такую карьеру, выиграл семь «Золотых мячей» и заслужил главный трофей. Думаю, Месси выполнил то, что он хотел, на все сто процентов. Конечно, он ещё поиграет, но уже может делать это со спокойной душой и чувством полного удовлетворения. Я, кстати, с самого начала говорил родителям, друзьям, партнёрам по команде, что выиграет Аргентина. Запомните, говорю, мои слова: аргентинцы возьмут Кубок. Не знаю почему, но было такое предчувствие. Эх, жалко, надо было поставить на них (смеётся). Когда аргентинцы проиграли первый матч Саудовской Аравии, перед глазами сразу встал пример Испании. В 2010 году они проиграли на старте Швейцарии, а в итоге победили на мировом первенстве. История повторилась», — приводит слова Черышева Sport24.

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