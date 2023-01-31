Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова арендовать форварда «МЮ» Элангу для замены травмированного Дембеле

«Барселона» готова арендовать форварда «МЮ» Элангу для замены травмированного Дембеле
Комментарии

«Барселона» намерена найти замену для травмированного нападающего Усмана Дембеле и обратила внимание на вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Испанский клуб готов арендовать 20-летнего шведского футболиста. Об этом сообщает ESPN.

О сроках возвращения Дембеле не сообщается, но, вероятно, он пропустит первую игру с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится 16 февраля. Не исключено, что француз не сумеет сыграть и в ответной встрече на «Олд Траффорд» 23 февраля.

В нынешнем сезоне Энтони Эланга в 20 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:

Новость по теме
«Барселона» опубликовала результаты медицинского обследования Усмана Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023