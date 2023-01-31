«Барселона» готова арендовать форварда «МЮ» Элангу для замены травмированного Дембеле

«Барселона» намерена найти замену для травмированного нападающего Усмана Дембеле и обратила внимание на вингера «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Испанский клуб готов арендовать 20-летнего шведского футболиста. Об этом сообщает ESPN.

О сроках возвращения Дембеле не сообщается, но, вероятно, он пропустит первую игру с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится 16 февраля. Не исключено, что француз не сумеет сыграть и в ответной встрече на «Олд Траффорд» 23 февраля.

В нынешнем сезоне Энтони Эланга в 20 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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