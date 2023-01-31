Булыкин: если Игнатьев перейдёт в «Хапоэль», это будет хорошо. «Локо» сможет и без него

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

«Не знаю, как Игнатьев проявляет себя на тренировках, удовлетворяет он Галактионова или нет. Судьба Ивана зависит и от того, кого планируют использовать в качестве основных нападающих, а кого нет. Поэтому из этих нюансов всё и складывается. Но иногда от слухов до трансфера очень длинная дорога, и вообще в переговорах нет никакой конкретики. У нас переходы происходят вне зависимости от формы футболиста. Также здесь очень интересна работа агентов.

Если Игнатьев сможет уехать в «Хапоэль», то для него это будет хорошо, а «Локомотив» сможет и без него поправить ситуацию в чемпионате. Но ещё неизвестно, состоится этот переход или нет. Но Иван не лидер команды и не тот футболист, от которого зависит игра железнодорожников, — приводит слова Булыкина Metaratings.

Напомним, нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может перейти в израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) в ближайшие дни, об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.