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Черышев: любой, кто включит мозги, получит от Дзюбы пользу на поле. Я так и делал

Черышев: любой, кто включит мозги, получит от Дзюбы пользу на поле. Я так и делал
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Российский легионер «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о форварде Артёме Дзюбе, с которым они вместе выступали в составе сборной России.

«Мы все знаем, кто такой Артём Дзюба и какой он футболист. Для меня он один из лучших футболистов из тех, с кем я играл в сборной России. У нас была отличная связка, мы понимали друг друга без слов. Он скидывал мне мяч после длинных передач, я бежал, и это работало. Мне кажется, практически любой футболист, если включит мозги, может получить от Дзюбы пользу на поле. Лично я так и делал — забил много мячей в сборной с его помощью», — приводит слова Черышева Sport24.

Дзюба осенью расторг контракт с турецкой «Аданой» и с тех пор пребывает в статусе свободного агента. В его услугах были заинтересованы некоторые клубы РПЛ, в том числе «Пари НН» и «Торпедо», но пока игрок не подписал контракт ни с одной из команд.

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