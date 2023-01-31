Созин: даже если УЕФА вернёт только женщин и молодёжь – это прогресс РФС

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об итогах встречи представителей Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Моя позиция по встречам РФС и УЕФА простая: здорово, что есть диалог. Даже если у РФС не получится договориться, есть чёткий сигнал: с нами общаются. И это призыв ко всем организациям: если мы все поедем доказывать, что нас можно вернуть, постепенно это произойдёт. Сейчас говорят о женском и молодёжном футболе: даже если УЕФА вернёт только женщин и молодёжь – это прогресс РФС», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
На встрече РФС и УЕФА обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.
- 31 января 2023
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