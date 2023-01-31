Созин: если УЕФА будет не против, то сборной России стоит сыграть на Азиатских играх

Футбольный эксперт Андрей Созин поддержал идею участия сборной России в Азиатских играх.
«Я за то, чтобы сборная России, пусть и в основном состоящая из молодёжи, принимала участие в любых официальных соревнованиях, в том числе поехала на Азиатские игры. Но надо понимать, насколько возможное участие там согласуется с УЕФА. Думаю, РФС потому и молчит, что находится с ними в переговорах. Если УЕФА будет не против, то сборной России стоит сыграть на Азиатских играх», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Ранее стало известно, что представители Олимпийского совета Азии предложили атлетам из России и Беларуси выступить в китайском Ханчжоу на Азиатских играх. Соревнования стартуют 23 сентября 2023 года. Футбол является одним из видов спортивной программы Азиады.
- 31 января 2023
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