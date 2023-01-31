Аслан Дашаев покинул «Факел»

Защитник «Факела» Аслан Дашаев покинул воронежскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт клуба с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.
Дашаев — воспитанник грозненского «Терека». Он является финалистом Кубка России 2018 года и победителем Кубка ФНЛ 2019 года. На протяжении своей игровой карьеры он выступал за «Ахмат», клуб «Ангушт» из Назрани, «Спартак-Нальчик» и «Авангард». В «Факел» он перешёл в зимнее межсезонье в 2019 году. В текущем сезоне спортсмен провёл за команду Дмитрия Пятибратова три матча. Суммарно он провёл на поле 132 минуты.
Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (42).
- 31 января 2023
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