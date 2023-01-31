Нагельсман назвал спонтанными обстоятельства перехода Канселу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал переход португальского защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

«Всё было очень спонтанно после игры с «Айнтрахтом». Я даже не говорил с ним заранее. Хасан Салихамиджич сказал, что у нас есть шанс. Мы говорили о нём раньше. Он может играть на многих позициях, он крайний защитник, который часто принимает участие в атаке», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.

28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом. По данным СМИ, сумма полноценного выкупа Жоау Канселу для «Баварии» составляет € 70 млн. Футболист выступал за «Манчестер Сити» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.