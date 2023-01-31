Дашаев прокомментировал уход из «Факела»
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Защитник «Факела» Аслан Дашаев прокомментировал уход из воронежского клуба.
«Я принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Впереди у меня новый этап. А сейчас я хочу поблагодарить всех, с кем довелось встретиться в Воронеже. Руководство «Факела», игроки, тренерский штаб, персонал – всем спасибо, было очень приятно поработать вместе. И особая благодарность – болельщикам, в Воронеже особенная атмосфера на трибунах», – приводит слова Дашаева пресс-служба клуба.
В «Факел» Аслан перешёл в зимнее межсезонье в 2019 году. В текущем сезоне спортсмен провёл за команду Дмитрия Пятибратова три матча. Суммарно он провёл на поле 132 минуты.
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