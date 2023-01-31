Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дашаев прокомментировал уход из «Факела»

Дашаев прокомментировал уход из «Факела»
Комментарии

Защитник «Факела» Аслан Дашаев прокомментировал уход из воронежского клуба.

«Я принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Впереди у меня новый этап. А сейчас я хочу поблагодарить всех, с кем довелось встретиться в Воронеже. Руководство «Факела», игроки, тренерский штаб, персонал – всем спасибо, было очень приятно поработать вместе. И особая благодарность – болельщикам, в Воронеже особенная атмосфера на трибунах», – приводит слова Дашаева пресс-служба клуба.

В «Факел» Аслан перешёл в зимнее межсезонье в 2019 году. В текущем сезоне спортсмен провёл за команду Дмитрия Пятибратова три матча. Суммарно он провёл на поле 132 минуты.

Очереди у стадиона «Факела»

Новость по теме
Аслан Дашаев покинул «Факел»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023