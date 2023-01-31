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Сесар Навас: Бердыев в 15 градусов мороза выходил на игру без пальто. Настоящий зверь!

Сесар Навас: Бердыев в 15 градусов мороза выходил на игру без пальто. Настоящий зверь!
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Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас рассказал, каких примет и ритуалов придерживался во время их совместной работы Курбан Бердыев.

«Бердыев очень суеверный. Тренеры вообще суеверны. Обычно они повторяют шаблоны, когда одерживают победу, и следуют им до тех пор, пока не проиграют. Бердыев всегда показывал себя смелым человеком. В 15 градусов мороза выходил на игру в куртке и без пальто — это и мне придавало мужества. Настоящий зверь!

При нём женщинам не положено было летать в одном самолёте с командой в город, где проходит игра. А автобус по дороге на стадион не должен был сдавать задним ходом — плохая примета», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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