Сесар Навас: Бердыев в 15 градусов мороза выходил на игру без пальто. Настоящий зверь!
Поделиться
Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас рассказал, каких примет и ритуалов придерживался во время их совместной работы Курбан Бердыев.
«Бердыев очень суеверный. Тренеры вообще суеверны. Обычно они повторяют шаблоны, когда одерживают победу, и следуют им до тех пор, пока не проиграют. Бердыев всегда показывал себя смелым человеком. В 15 градусов мороза выходил на игру в куртке и без пальто — это и мне придавало мужества. Настоящий зверь!
При нём женщинам не положено было летать в одном самолёте с командой в город, где проходит игра. А автобус по дороге на стадион не должен был сдавать задним ходом — плохая примета», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Комментарии
- 31 января 2023
-
19:24
-
19:23
-
19:21
-
19:14
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:20
-
18:13
-
18:13
-
18:10
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:11
-
16:10
Партнерский контент